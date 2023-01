Retour réussi pour Anthony Davis avec les Lakers

Après cinq semaines de convalescence, Anthony Davis est de retour. Victime d’une fracture de stress au pied, l’intérieur des Lakers a rejoué cette nuit et a brillé dans la victoire face aux Spurs : 21 points (7/15 aux tirs dont 1/3 de loin), 12 rebonds et 4 contres.

« Avant toute chose, je suis heureux pour lui. Je sais à quel point ce processus a été frustrant pour lui, surtout au niveau auquel il jouait (avant de se blesser). Je suis heureux pour lui et clairement heureux pour nous. On va le mettre sur le terrain, on ne fera pas trop de folies en termes de minutes et on verra comment il réagit », affichait Darvin Ham avant la rencontre.

Résultat, le coach a préféré faire sortir du banc son joueur vedette et le laisser en jeu pendant seulement 26 minutes. La star n’avait plus connu ce statut - très temporaire - de remplaçant depuis décembre 2013 quand il évoluait sous le maillot des Pelicans.

« Je me sens bien. C'était bon d'être sur le terrain avec les autres. C'est positif parce que c'était un match disputé et on a dû batailler jusque dans les quatre ou cinq dernières minutes. Donc c'était un bon test pour moi avant d'aller en déplacement. Dans l'ensemble, je suis heureux d'être de retour, à batailler avec ces gars », apprécie « AD » dont l'équipe va démarrer une série de déplacements (Celtics, Nets, Knicks, Pacers et Pelicans).

Il dit bien se sentir physiquement, malgré une alerte à la fin du troisième quart-temps : il s’est tordu la cheville, après une tentative lointaine au buzzer, en retombant sur Zach Collins, qui a écopé d'une faute flagrante de niveau 1.