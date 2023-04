Retour imminent pour Andrew Wiggins

Alors que les Warriors sont à la lutte avec les Clippers, les Lakers ou encore les Pelicans et les Wolves pour l'un des trois derniers tickets qui qualifient directement pour les playoffs, ils ont appris une très bonne nouvelle puisqu'ils vont retrouver Andrew Wiggins. All-Star la saison passée et champion NBA avec Golden State, le Canadien avait quitté le groupe au moment de la coupure du All-Star Game, et il n'est jamais réapparu.

On pensait qu'il soignait une blessure, mais la franchise avait expliqué que son ailier était absent pour des raisons personnelles, et plus précisément familiales. On apprend aujourd'hui qu'il était auprès de son père, Mitchell, gravement malade. Une absence de plusieurs semaines, qui l'ont contraint à manquer les 22 derniers matches.

Mais ESPN annonce son retour à San Francisco d'ici demain, et s'il est apte à jouer, il pourrait donc épauler ses coéquipiers pour la fin de la saison régulière et surtout pour les playoffs. En son absence, Golden State a plutôt tenu le choc, même si les difficultés en déplacement restent d'actualité.