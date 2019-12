Retour fatiguant mais réussi pour Luka Doncic

24 PTS | 10 REB | 8 AST@luka7doncic picks up where he left off as the @dallasmavs defeat SAS in his return to the court! #MFFL pic.twitter.com/WkbTLMDYZP

— NBA (@NBA) December 27, 2019

Luka Doncic est-il humain ? Moins de 15 jours après avoir été victime d'une entorse de la cheville droite, le Slovène a fait son retour sur les parquets NBA. Pour le derby du Texas contre San Antonio, le joueur de Dallas était en tenue. Et son équipe a gagné (102-98). Alors que les craintes étaient nombreuses au moment de sa blessure contre Miami, le sophomore a rapidement rassuré tout le monde. Non, cette blessure ne va pas le ralentir.Le temps pour lui de frôler le triple-double : 24 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. Pour la 23eme fois de la saison, le joueur de 20 ans a terminé une rencontre avec plus de 20 points, 5 rebonds, 5 passes décisives. Il a surtout été le meilleur scoreur d'une franchise qui a gagné son 20eme match de la saison.Mais tout n'a pas été facile pour Doncic. Surtout au début de match. Il a manqué de rythme lors de ses premières minutes sur le parquet de l'American Airlines Center. Ses trois pertes de balle ont eu lieu dans le premier quart-temps. Une période durant laquelle il n'a pas réussi la moindre passe décisive.De son propre aveu, la fin de rencontre n'a pas été évidente non plus. « Je ne vais pas mentir, j'étais fatigué en fin de match » a avoué le prodige à la presse au moment de réagir à sa performance du soir. Un moyen de signaler que oui, rester près de deux semaines sur le banc coupe les jambes au moment de revenir. Le jeu mais aussi le corps de l'ancien du Real Madrid se sont parfaitement adaptés à la NBA. Il n'a plus l'habitude de passer autant de temps loin des parquets. Et c'est une preuve que si ses performances sont irréelles, lui est bien un humain.