Retour dimanche avec Brooklyn pour Kyrie Irving ?

Suspendu depuis deux semaines suite à son partage sur Twitter d'un film conspirationniste et antisémite, Kyrie Irving ne devrait pas tarder à retrouver les Nets. Le meneur devrait ainsi revenir au jeu après le "road trip" de son équipe. Il y a ainsi de bonnes chances qu'il soit présent vendredi, pour la réception de Memphis au Barclays Center.

D'après ESPN, il est ainsi tout proche de répondre aux six conditions requises par son club en vue de sa réintégration dans l’effectif, à savoir notamment rencontrer des membres de la communauté juive de Brooklyn et suivre un programme de sensibilisation à l'antisémitisme et aux discours de haine.

"Kyrie poursuit son parcours de dialogue et d'éducation", a d'ailleurs expliqué la directrice exécutive du syndicat des joueurs, Tamika Tremaglio. "Il a fait face à tout le poids de l'impact de sa voix et de ses actions, en particulier dans la communauté juive. Kyrie rejette l'antisémitisme sous toutes ses formes, et il est déterminé à s'améliorer et à améliorer son niveau de compréhension. Il a l'intention de poursuivre ce parcours à l'avenir, pour s'assurer que ses paroles et ses actions sont en accord avec sa quête de vérité et de connaissance."