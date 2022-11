Retour au jeu avec les Nets dans la semaine pour Kyrie Irving ?

Le syndicat des joueurs, la NBA et les Nets préparent le retour au jeu de Kyrie Irving. Suspendu cinq matchs par sa franchise suite à son partage d’un film conspirationniste et antisémite, le meneur avait été sanctionné pour avoir refusé de présenter des excuses claires, et de s’éloigner de la version radicale de la théorie des « Black Hebrew Israelites ».

Mais après avoir rencontré Adam Silver, ses dirigeants et le syndicat des joueurs, Kyrie Irving paraît désormais comprendre les conséquences de son action, alors que le « commissionner » et Joe Tsai, le propriétaire de Brooklyn, ont affirmé que le meneur n’avait aucune haine personnelle envers la communauté juive.

"Nous avons passé un bon moment, afin de nous comprendre, et il est clair pour moi que Kyrie n'a aucun sentiment de haine envers la communauté juive ou tout autre groupe. Les Nets et Kyrie, ainsi que la NBA et la NBPA, travaillent de manière constructive à un processus de pardon, de guérison et d'éducation » a ainsi déclaré Joe Tsai sur Twitter.

Tout est donc prêt pour le retour de Kyrie Irving avec Brooklyn, même s’il faudra peut-être attendra la fin de la semaine prochaine.