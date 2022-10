Récupéré par les Pistons il y a un mois, Bojan Bogdanovic prolonge jusqu'en 2025 à Detroit

Récupéré par les Pistons en septembre, alors que le Utah Jazz faisait sa grande lessive avec les départs successifs de Rudy Gobert puis de Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic doit apporter son adresse extérieure et son expérience à la jeune troupe de Cade Cunningham, qui espère grimper dans la hiérarchie à l’Est.

Néanmoins, à 33 ans, on pouvait s’interroger sur le destin à long terme de l’ailier croate dans le Michigan, alors qu’il était dans la dernière année de son contrat et qu’il allait donc être “free agent » non protégé lors de la prochaine intersaison.

Plus d’inquiétude désormais puisque, selon les informations d’ESPN, les Pistons ont trouvé un accord afin de prolonger le joueur pour deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié avec Detroit jusqu’en 2025, 39.1 millions de dollars s’ajoutant aux 19.3 millions qu’il va toucher cette saison.

De quoi lui permettre de travailler sereinement avec la troupe de Dwane Casey, et ne pas s’inquiéter de son sort lors de la prochaine “trade deadline ».