Rayan Rupert, l'autre pépite française de la Draft 2023

Fils du regretté Thierry Rupert, et petit frère d'Iliana, la jeune vedette de l'Equipe de France de basket-ball, Rayan Rupert pourrait être le 3e Français appelé par Adam Silver jeudi soir. Même si sa cote est moins élevée que celle de Victor Wembanyama et de Bilal Coulibaly, l'ailier de 19 ans a de grandes chances d'être sélectionné entre les 15e et 30e places.

Contrairement à ses deux compatriotes, coéquipiers à Boulogne-Levallois, Rupert a choisi de préparer cette année décisive aux antipodes, et plus exactement en NBL, le championnat australien. Comme LaMelo Ball, Ousmane Dieng et Hugo Besson, il s'est frotté au basket rugueux de la NBL, et ses New Zealand Breakers ont disputé, et perdu en cinq manches, la finale du championnat devant un public monstre.

Faire une carrière par sa défense

Depuis, Rupert effectue quelques "workouts", et il a été vu au Draft Combine, puis à l'entraînement des Pacers et des Hawks, deux formations qui possèdent des choix au premier tour. Indiana en possède même trois, tandis que Atlanta pourrait le sélectionner à la 15e position. Pour le jeune ailier, c'est par sa défense qu'il peut se faire une place au soleil.

« J’aime profiter de mon envergure pour changer en défense », expliquait ainsi Rupert après son « workout » avec les Pacers. « J’apporte beaucoup d’énergie à mes coéquipiers. Si je veux obtenir du temps de jeu en NBA l’année prochaine et avoir une bonne carrière, ce sera grâce à ma défense ».