Raptors: L'homme qui a poussé Lowry banni

L’homme qui a poussé et insulté Kyle Lowry mercredi soir, lors de la victoire des Raptors sur le parquet des Warriors dans le match 3 des finales NBA (109-123), a été banni indéfiniment, a annoncé la ligue jeudi, dénonçant "une conduite inacceptable" de ce milliardaire qui possède des parts de la franchise californienne.

Le comportement de Mark Stevens (60 ans), l’individu en question, avait déjà été dénoncé par les Warriors et son entraîneur Steve Kerr, qui a présenté ses excuses aux Raptors.

Kyle Lowry was shaking his head after a courtside fan pushed him when he fell into the crowd. pic.twitter.com/5SwQv3hdnN