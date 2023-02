Quin Snyder succède à Nate McMillan et prend la tête des Hawks

Ce n’est pas vraiment une surprise car on savait que ça négociait entre Quin Snyder et les Hawks. Après s’être séparé de Nate McMillan, le club de Géorgie avait ainsi ciblé l’ancien coach d’Utah, et ce dernier s’est finalement installé pour cinq ans. Il touchera sans doute 8 millions de dollars par saison pour reprendre en main le club.

Sur le banc du Jazz de 2014 à 2022, Quin Snyder avait imposé ses méthodes, sa philosophie et surtout sa culture défensive à Salt Lake City. C’est ce que recherchent les dirigeants d’Atlanta, dont l’équipe a le talent avec Trae Young ou encore Dejounte Murray, ainsi qu’une armée de “role players » intéressants comme De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic, John Collins, Clint Capela, Saddiq Bey ou encore Onyeka Okongwu…

L’objectif est ainsi de trouver de la cohésion défensive pour refaire le coup de 2021, quand après le licenciement de Lloyd Pierce en cours de saison, la nomination de Nate McMillan avait permis au club de rallier les finales de conférence. Reste à voir comment Quin Snyder s’entendre avec Dejounte Murray et Trae Young, un facteur sans doute déterminant dans la réussite du club à court et long terme.