Quai 54 : Doncic sera présent !

"Paris, je serai présent au Quai 54 et je viendrai avec une équipe slovène, ne manquez pas ça !" Luka Doncic (23 ans, 2,01m) sera assurément l'une des stars du week-end sur le terrain du Trocadéro à l'occasion de cette nouvelle édition du tournoi de basket de rue le plus célèbre au monde. Au même titre avant lui que Blake Griffin, Carmelo Anthony, Russell Westbrook ou encore la légende Michael Jordan, la superstar du basket slovène et de la franchise de NBA des Dallas Mavericks a répondu à l'invitation de ce rendez-vous qui débutera vendredi dans la capitale, se prolongera comme chaque année jusqu'à dimanche soir et verra l'équipe du Cartel menée par Mathias Lessort défendre son titre acquis en 2021.

Doncic, qui a annoncé sa présence il y a quelques heures dans une vidéo relayée par Dallas mais aussi par l'organisateur (le tournoi a été créé par Hammadoun Sidibé) ou encore l'un des cinq speakers de l'événement ce week-end Luka Nicot, nouvelle voix du basket en France, retrouvera ainsi le public français près d'un an après la défaite de la Slovénie face aux Bleus en demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés en 2021 et ce contre décisif devenu historique de Nicolas Batum sur l'un des compatriotes de Doncic Klemen Prepelic.

Ready to meet Luka Dončić 👑?

Dallas Mavericks phenom @luka7doncic and his 🇸🇮 Slovenian Team will be with us this week-end, to celebrate and represent @Jumpman23 in style! 🏀🗼⁣ pic.twitter.com/2DGjbiOcue

— Quai 54 (@quai54wsc) July 7, 2022

Dennis Schröder sera là aussi !







Une défaite dans les toutes dernières secondes à l'issue d'une demi-finale très chaude dans tous les sens du termes que le jeune et talentueux meneur vedette des Mavs avait eu beaucoup de mal à digérer. Ce week-end à Paris, la superstar slovène connue notamment pour ses qualités de shooteur longue distance se frottera notamment à la mythique équipe allemande Der Stamm. Pour l'occasion, les Allemands pourront de surcroît compter sur un autre joueur de NBA : le fantasque et insaisissable meneur évoluant depuis la saison dernière chez les Houston Rockets Dennis Schröder (28 ans, 1,85m).

Et ce sans oublier les traditionnels concerts qui font également du Quai 54 un événement incontournable chaque année, au même titre que le tournoi est également réputé pour ses concours (dunks et trois points). Ce week-end, les morceaux de Naza, Fally Ipupa ou encore Franglish viendront ainsi mettre encore un peu plus le feu à l'ambiance déjà survoltée du Trocadéro.