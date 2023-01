PSG: Mbappé reçoit une ovation dingue en NBA lors du match Brooklyn - San Antonio

Quelle ovation dingue pour Kylian Mbappé en NBA hier soir. Alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain bénéficie actuellement de quelques jours de congés, comme annoncé par Christophe Galtier après la défaite à Lens dimanche, il a pris la direction des Etats-Unis. Avec son partenaire et ami Achraf Hakimi, Mbappé a décidé de s'offrir un petit séjour outre-Atlantique et il a été aperçu au Barclays Center hier pour assister au match entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs. Présent aux premières loges, le joueur du PSG et de l'équipe de France a pu mesurer toute sa cote de popularité étant donné qu'il a reçu une immense ovation.

Mbappé ovationné

L'international français, meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, a ainsi vu le public le soutenir énormément. Notamment lors d'une pause où ses buts ont été diffusés sur les écrans géants et que la salle a décidé de l'acclamer. Mbappé a également reçu une accolade de la part de Kevin Durant, star des Brooklyn Nets. Tandis que le Mondial 2026 aura lieu aux Etats-Unis, Mexique et Canada, l'attaquant de 24 ans devrait donc être très bien reçu au vu de l'ovation d'hier. Tout sourire, Mbappé a passé une excellente soirée, lui dont le retour à Paris pourrait bien survenir dans quelques jours. Il pourrait ne revenir sur les pelouses que pour le match face à Rennes le 15 janvier prochain.