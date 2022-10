Présaison : Phoenix au tapis ; San Antonio humilié

La présaison entrait dans le vif du sujet dimanche soir avec quatre rencontres, et après Boston, face à Charlotte, c'est Houston et Toronto qui ont distribué les fessées. A commencer par les Rockets qui s'imposent de 38 points (134-96) face à la "classe biberon" des Spurs avec 21 points chacun des rookies Jabari Smith Jr et Teri Eason. Les Rockets menaient déjà de 13 points après un quart-temps, et ils ont déroulé pendant 48 minutes.

A Edmonton, au Canada, le scénario est différent puisque les Raptors ont mis une mi-temps à prendre la mesure d'une formation du Jazz en pleine reconstruction après les départs de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell. Mais à l'arrivée, c'est aussi une fessée puisque les coéquipiers de Chris Boucher (11 points, 10 rebonds) s'imposent de 32 points (114-82) face à Utah. Côté Jazz, Lauri Markkanen prend ses marques avec 20 points en 24 minutes. Arrivé de Cleveland, Collin Sexton était 6e homme, comme doublure de Mike Conley.

Les Suns sans défense

Plus de suspense à Phoenix, mais surtout grosse surprise puisque les 36ers d'Adelaide ont fait tomber les numéros 1 de la dernière saison régulière avec une victoire 134-124. Pourtant au complet, les Suns ont été noyés sous un déluge de 3-points puisque la formation australienne transforme 24 de ses 43 tentatives, soit 56% d'adresse de loin. A eux deux, Craig Randall II (35 points) et Robert Franks (32 points) cumulent 15 paniers à 3-points !

Côté Suns, Deandre Ayton et Mikal Bridges inscrivent 21 points chacun, mis sur orbite par l'inusable Chris Paul (12 passes). En sortie de banc, Cameron Payne est le meilleur marqueur de sa formation avec 23 points. Pour Adelaïde, la prochaine étape est à Oklahoma City avec une réelle possibilité de réussir la passe de deux face aux jeunes joueurs du Thunder.