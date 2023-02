Première expulsion en carrière pour Jayson Tatum

« La première, ce n'est pas sifflé. Si vous regardez bien, il y a clairement faute. » Jayson Tatum a encore du mal à digérer cette action où il a écopé d’une première faute technique, lors du déplacement de ses Celtics sur le parquet des Knicks. Il a été sanctionné une première fois à la toute fin du troisième quart-temps, sur une action où il a estimé avoir été poussé dans le dos par Josh Hart, au moment d’aller dunker.

« Et c'est là que c'est dur. Tu prends une tech' sur une action où tu avais probablement raison », regrette Tatum qui s'est volontairement accroché au panier après son dunk pour se « protéger ». Quelques minutes plus tard, dans le quatrième quart-temps, les arbitres n’ont pas non plus sifflé de faute à l’encontre de Julius Randle, sur la contestation d’un tir à 3-points à Tatum.

Ce qui a, là aussi, fortement déplu au leader des Celtics. « Sur la seconde, je lui ai dit que c'était probablement le match le mieux arbitré auquel j'ai participé. J'ai essayé de lui faire un compliment, ça n'a pas très bien tourné », sourit Tatum assurant que son « compliment » était sincère… Avec cette deuxième faute technique, il quittait ses partenaires après une performance personnelle très difficile : 14 points (6/18 aux tirs dont 1/9 de loin), 9 passes et 7 rebonds en 37 minutes.

« Je ne suis pas retourné dans le vestiaire en balançant de la Gatorade ou en renversant des trucs, décrit l’intéressé, dont l'équipe a fini par s'incliner (109-94). Je n'étais pas en colère. Je suis littéralement entré, je me suis assis, j'ai regardé les trois dernières minutes, j'ai enlevé ma tenue et j'ai mis de la glace sur mes genoux. » Expulsé pour la première fois de sa carrière, il relativise : « Tous les grands joueurs se font expulser plusieurs fois dans leur carrière, donc c'est bon pour ma réputation ! »