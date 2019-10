Le champion en titre Toronto est venu à bout de Houston (129-134), lors d’un match de préparation animé, mardi au Japon. James Harden a fini à 34 points et 7 passes et Russell Westbrook à 13 points et 6 passes du côté des Rockets, mais les Raptors ont pu compter sur Pascal Siakam (24 points), Serge Ibaka (18 points) ou encore Fred VanVleet (16 points).