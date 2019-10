Pré-saison: Harden et Westbrook se paient le champion

Houston a pris sa revanche. Deux jours après une première défaite face aux Raptors (134-129), les Rockets ont en effet dominé les champions en titre à Saitama.

Un succès 118-111 marqué par les belles prestations de James Harden et Russell Westbrook, tous les deux auteurs de 22 points malgré un petit 4 sur 19 combiné à trois points.

Chez les Canadiens, c’est Norman Powell qui a été le plus prolifique, avec pour lui aussi 22 points, Fred VanVleet compilant de son côté 10 points et 10 rebonds.