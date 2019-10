Pré-saison: Gobert brille en vain

Rudy Gobert a livré une prestation solide lundi soir face aux Kings, en compilant 17 points et 6 rebonds en 27 minutes de jeu. Mais le pivot français du Jazz n’a pu empêcher la nouvelle défaite de son équipe, battue pour la troisième fois en quatre matches de pré-saison (115-128). L’arrière de Sacramento Buddy Hield (23 points) termine meilleur marqueur de la rencontre.

Autre tricolore sur les parquets, Elie Okobo a lui inscrit 9 points à 8 minutes, assortis d’un rebond et d’une passe, lors de la défaite des Suns face aux Nuggets (102-107).

Rudy goes 5-6 from the floor for 17 points #PerformanceLeader | @Lexus pic.twitter.com/ZGU1uYrVgM