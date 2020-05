Pourquoi Kobe Bryant est l’héritier de Michael Jordan

Le petit frère



“I don’t think I‘d lose, other than to Kobe Bryant because he steals all of my moves.”⠀

—Michael Jordan on the players he'd love to play one-on-one (via @NBA2K) pic.twitter.com/rB0zggYYpE

— SportsCenter (@SportsCenter) April 22, 2020

Il avait fini par l’avouer. Après des années de dénégations, Kobe Bryant a reconnu en 2017, dans un entretien à Bleacher Report, qu’il avait copié "près de 100% de la technique" de Michael Jordan. Une filiation évidente, et indéniable dès les débuts en NBA du regretté "Black Mamba" en 1996. Au-delà de la langue tirée, caractéristique d'"His Airness", Bryant lui a ainsi emprunté de nombreux mouvements, du tir en fadeaway à son aisance dans les airs, mais aussi cette compétitivité hors normes.Jordan ne disait d’ailleurs pas le contraire il y a quelques années, lorsqu’il avait été interrogé sur ce qu’auraient pu donner d’hypothétiques face-a-face contre d’autres grands noms du basket. "Je ne pense pas que je perdrais, sauf contre Kobe Bryant. Parce qu’il m’a volé tous mes moves", confiait-il à NBA2K. Et si Bryant n’a pas autant révolutionné le jeu que son aîné, il peut s’enorgueillir, avec notamment 5 titres de champion (contre 6), d’un palmarès presque aussi riche que Jordan, qu’il a dépassé au nombre de points inscrits (33 643 contre 32 292).Ce que l’on ne savait pas en revanche, c’est que les deux hommes étaient très proches. L’ancienne star des Bulls l’a révélé lors de la cérémonie en hommage à Bryant, tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère, aux côtés de sa fille Gianna et de sept autres personnes, le 26 janvier dernier à côté de Los Angeles. "C’est peut-être une surprise pour certains, mais nous étions très amis. Kobe était comme mon petit frère." Un petit frère qui le harcelait de questions, parfois en pleine nuit : "Il voulait être le meilleur basketteur possible. Et en commençant à le connaître, je voulais être le meilleur grand frère possible."Deux joueurs qui n’auront jamais vraiment été rivaux, même si Jordan a remporté ses deux derniers titres après l’arrivée de Bryant. Ce dernier a d’ailleurs toujours voulu se mesurer à son idole, que ce soit au All Star Game 1998, comme on peut le voir dans le cinquième épisode du fameux documentaire "The Last Dance", mais aussi quand Jordan était venu saluer son ancien entraîneur Phil Jackson à un entraînement des Lakers il y a 20 ans. Et qu’est-ce que lui avait demandé Kobe ? S’il avait amené ses chaussures…