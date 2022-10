Pour son retour, Kawhi Leonard est sorti du banc des Clippers

« Il voulait faire ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe. Après 15 mois d’absence, je me suis demandé ce qui était le mieux pour lui en termes de santé. » Alors Tyronn Lue, qui s’exprimait en amont du derby de Los Angeles entre Clippers et les Lakers cette nuit, a décidé de placer Kawhi Leonard sur son banc pour démarrer.

« En cas de besoin, on veut l’avoir en fin de match », justifiait encore le coach des Clippers, qui n’a pas été déçu par son joueur vedette qui n’avait plus joué depuis juin 2021 en raison d’une blessure puis d'une opération du genou. À une minute du terme d’une rencontre disputée, « The Klaw » a en effet signé un panier décisif pour donner de l’air à son équipe.

Penser long terme

Rentré au milieu du deuxième quart-temps, le double champion NBA a inscrit 14 points (6/12 aux tirs) et capté 7 rebonds en sortant du banc donc, comme imaginé en amont de la rencontre. Titulaire quasiment tout au long de sa carrière, il n’était plus sorti du banc depuis novembre 2013 à l’époque où il portait le maillot des Spurs aux côtés de Tony Parker.

La différence entre les deux statuts en matière d’approche ? Pas grand-chose… « Je fais à peu près la même routine, avec ma concentration mentale, et je me dis que ça va m’aider sur le long terme. Je prépare le match mentalement et physiquement, j’essaie de m’échauffer derrière avant d’entrer en jeu et je vois ce qu’il se passe », décrit l’ailier après le match.

Il ajoute : « Il s’agit simplement pour moi d’essayer d’avoir des minutes régulières. J’ai joué 21 minutes ce soir, ça aurait été un peu difficile de faire un match constant si j’avais joué dans le premier quart-temps. Il s’agit de récupération, de s’assurer que je reste en bonne santé à long terme. »