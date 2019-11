Pour Love, "Doncic est un magicien"

Deux jours après avoir compilé 31 points, 15 passes et 13 rebonds face aux Lakers, Luka Doncic a encore été époustouflant dimanche, avec un nouveau triple-double (29 points, 15 passes et 14 rebonds) lors de la victoire des Mavericks face aux Cavaliers (131-111).

Une performance qui a impressionné Kevin Love, aux premières loges dimanche. "Je pense vraiment qu’il est l’avenir de la NBA. Il est incroyable. L’année dernière déjà, j’avais été extrêmement impressionné par son jeu. Et il a encore haussé son niveau. Dans le quatrième quart-temps, j’étais sur le banc et j’ai regardé ses statistiques et j’ai pensé que c’était le 29-15-14 le plus tranquille que j’ai jamais vu. Ça montre juste à quel point il est impressionnant. Rien n’a de prise sur lui, et son tir s’est amélioré. C’est un magicien", s’enthousiasme l’intérieur des Cavs pour The Cleveland Plain Dealer.