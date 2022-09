Pour le GM des Suns, Brooklyn n’a jamais vraiment essayé d’échanger Kevin Durant

Phoenix faisait partie des destinations envisagées par Kevin Durant lorsque ce dernier a réclamé son départ à Brooklyn, au début de l’été. Pourtant, le GM des Suns assure que les discussions autour de l’ailier n’ont jamais été très sérieuses, la faute aux Nets, qui n’avaient visiblement pas très envie qu’elles aboutissent…

« Brooklyn voulait garder Kevin Durant à Brooklyn » a ainsi expliqué James Jones. « Et c’est pourquoi il est à Brooklyn et pas dans une autre équipe. En ce qui nous concerne, je comprends. C’est toujours un grand sujet de discussion, mais la chose que les gens oublient, c’est que lorsque vous parlez d’échanges, ou de toute acquisition de joueur, l’équipe qui a le joueur doit être prête à le faire partir. Et donc s’ils ne le bougent pas, ce qu’ils ont fait, ça reste juste une conversation. Ça nourrit aussi un grand intérêt pour les fans de la NBA et les fans de l’équipe en question ».

Pour le dirigeant, Brooklyn a respecté la demande de son joueur en discutant avec d’autres clubs, mais la franchise new-yorkaise a tout fait pour recoller les morceaux avec Kevin Durant, et n’avait donc aucun intérêt à discuter trop sérieusement de son transfert. Reste que le feuilleton a animé la NBA tout l’été, perturbant pas mal d’équipes, avant que Kevin Durant et les Nets ne décident finalement de poursuivre l’aventure ensemble.