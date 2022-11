Pour Kevin Durant, le « chaos » entournant Kyrie Irving et les Nets vient des médias

« Je ne suis pas ici pour juger quelqu’un, pour dénigrer sa vie ou sa façon d’exprimer ses opinions. » Ainsi a commencé par s’exprimer Kevin Durant, en réaction à la suspension pour au moins cinq matchs de son coéquipier et ami, Kyrie Irving. Cette sanction prononcée par les Nets fait suite au refus persistant du meneur de s'excuser après avoir promu un film à caractère antisémite.

« Je n’ai juste pas aimé ce qui s’est passé, a poursuivi « KD ». J’ai le sentiment que tout cela n’était pas nécessaire, que nous aurions pu simplement continuer à jouer au basket et rester tranquilles en tant que franchise. Je n’ai rien aimé là-dedans. »

« Notre jeu unit les gens »

Rester « tranquille », autrement dit sans que la presse ne s’en mêle et demande des explications au mis en cause. « La NBA fonctionne comme ça maintenant… Tant de médias, tant d’organes de presse… Leurs articles sortent très vite désormais. C’est de là que vient tout le chaos. Tout le monde a une opinion sur la situation, et on entend ça en boucle », a dénoncé l’ancien joueur du Thunder et des Warriors.

De peur que ses propos soient à leur tour mal interprétés, il s’est ensuite exprimé sur Twitter pour « clarifier » les déclarations faites lors de l’entraînement : « Je vois que certaines personnes sont confuses. Je n’approuve pas les discours haineux ou antisémites, je veux toujours répandre l’amour. Notre jeu unit les gens et je veux m’assurer que ça reste la priorité. »