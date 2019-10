Pour Jordan, Curry n'est "pas encore au Hall of Fame"

A quelques heures du début de la nouvelle saison NBA, Michael Jordan a été interviewé dans le cadre de l’émission de NBC "The Today Show". Et il a confié qu’il n’avait pas fait évoluer sa liste, qu’il avait dévoilée en 2013, des joueurs qu’il estimerait imbattables dans un match improvisé (Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Scottie Pippen et James Worthy).

Une liste où n’apparaît toujours pas Stephen Curry. Le meneur des Warriors, double MVP et triple champion NBA, pourrait-il en prendre ombrage ? "Je ne l’espère pas, a répondu "His Airness". Ça reste un très grand joueur. Mais il n’est pas encore au Hall of Fame."