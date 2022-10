Pour Giannis Antetokounmpo, sans discipline, ni régularité, le talent n'est rien

Après le Japon, la NBA pose ses valises à Abu Dhabi où les Bucks et les Hawks vont s'affronter. Les fans locaux auront la chance de voir les champions NBA 2021 et leur double MVP, Giannis Antetokounmpo. Un champion qui dévoile sa recette pour réussir en NBA.

« Il faut plus que du talent pour être un très grand joueur. C’est ce que les gens ne comprennent pas. On peut être la personne la plus talentueuse au monde et ne pas être en NBA » rappelle le Grec. « La NBA, ce n’est pas une question de talent. Il faut bien plus que du talent, il faut la régularité. LeBron James est en NBA depuis 20 ans. Quand on pense à LeBron, on pense à la régularité et c’est un très grand joueur depuis 20 ans. »

"Ce qui me permet d’être un cran au-dessus des autres, c’est l’obsession et la discipline que j’ai vis à vis du basket"

Inconnu lors de son arrivée en NBA puisqu'il débarquait d'une petite équipe grecque, le "Greek Freak" s'est hissé au sommet sans être le plus doué techniquement. « Je peux dire que je ne suis pas le joueur avec le plus de qualités. Je n’ai pas le meilleur tir, je n’ai pas le meilleur dribble. Je crois que je suis un très bon passeur, un passeur sous-estimé. Je pense que c’est ma qualité numéro 1. Mais ce qui me permet d’être un cran au-dessus des autres, c’est l’obsession et la discipline que j’ai vis à vis du basket. Ce n’est pas mon talent. »

Et s'il devait piquer quelques qualités à des légendes, il opterait pour « le shoot à mi-distance de MJ… les appuis de Kobe… le shoot de Reggie Miller… la domination du Shaq » . Et puis, avec ses mains, il fait un tour de passe-passe, et ajoute "Magic Johnson".