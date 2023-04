Pour Giannis Antetokounmpo, cette élimination n'est pas un échec

Est-ce que chaque défaite ou chaque élimination est un échec ? C'est une question sur laquelle les élèves de Terminale auraient pu plancher cette année, et Giannis Antetokounmpo y a répondu cette nuit. Après le revers face au Heat, synonyme d'élimination dès le premier tour, un journaliste a demandé à la superstar des Bucks d'analyser cet échec.

Sauf que le Grec s'est emporté. Pour lui, le sport, comme la vie, n'est pas faite uniquement de réussites et d'échecs. A ce journaliste, il lui explique ainsi qu'on se fixe des objectifs et qu'on ne les atteint pas tous. Cela passe par des étapes. Pour justifier son propos, il a pris Michael Jordan comme exemple. On le sait, l'ancien joueur vedette des Bulls a gagné six finales sur six, et c'est pour ça qu'il est sans doute inégalable.

« Michael Jordan a joué 15 ans, il a gagné six titres. Est-ce que les neuf autres années étaient des échecs ? C’est ce que vous lui diriez ? » demande-t-il à son interlocuteur. Le journaliste répond "non". « Alors pourquoi vous me posez la question » enchaîne Giannis. « La question n’est pas la bonne. Il n’y a pas d’échec dans le sport. Pendant 50 ans, les Bucks n’ont pas gagné de titre, est-ce que c’était 50 ans d’échec ? »