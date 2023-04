Pour Doc Rivers, Joel Embiid a bouclé la course au MVP

Tandis que les Nuggets se prenaient les pieds dans le tapis à Houston, et que Nikola Jokic perdait huit ballons, les Sixers signaient l'une de leurs plus belles victoires de la saison en s'imposant 103-101 avec... 52 points de Joel Embiid ! Oui, le pivot All-Star a inscrit plus de la moitié des points de son équipe, et il l'a fait avec la manière avec aussi 13 rebonds, 6 passes et 2 contres. Et il n'a pas arrosé puisqu'il finit à 20 sur 25 aux tirs et 12 sur 13 aux lancers-francs. Une performance majuscule qui va peser au moment des votes pour le MVP.

« La course au MVP est finie. Vraiment. Ce soir, on n’arrivait pas à mettre des tirs, et ce gars inscrit la moitié de nos points » réagit Doc Rivers, le coach de Philadelphie. « Dans un match NBA, il inscrit la moitié des points ! Mon avis est biaisé, mais la course au MVP est terminée ! » Les coéquipiers d'Embiid lui livreront le même message.

Tous sont persuadés que le Camerounais va décrocher son premier trophée de MVP. « Ils ont peut-être raison, mais nos objectifs sont plus grands que ça » leur répond-il, avant d'évoquer l'importance de cette victoire face à un probable adversaire en demi-finale de conférence. « On a été en difficulté toute la saison face à eux. On était mené 3-0 contre eux. Ce soir, une victoire était plus que nécessaire. »

Est-ce que c'est pour autant son meilleur match de la saison, lui qui avait planté 59 points face au Jazz en début de saison ? "Mon meilleur match, c'est sans doute le match face à Utah. Il n'y aucun doute là-dessus. J'avais tout fait sur le terrain, en attaque comme en défense. Mais vu que c'était Boston ce soir en face, et qu'on a gagné, peut-être que ce match est au-dessus..."