Pour Doc Rivers, coacher James Harden fut délicat

Les rumeurs disaient que la relation entre James Harden et Doc Rivers n’était pas au beau fixe. L’entraîneur, vraiment limogé par les Sixers, vient de le confirmer en expliquant qu’entraîner « The Beard » n’avait pas été une partie de plaisir…

« C'était compliqué, surtout parce que nous luttions pour deux idéologies différentes. James est tellement doué pour jouer d'une certaine façon, et la façon dont je pense qu'il faut jouer pour gagner est différente, parce qu'il s'agit de lâcher le ballon, de le faire circuler, puis de le récupérer. J'aurais aimé l’avoir plus jeune, quand c'était plus facile pour lui, parce que le style de jeu que je réclame n’est pas simple. C'est physique, c'est épuisant ».

Doc Rivers estime ainsi que James Harden s’est trop concentré sur le scoring en deuxième partie de saison, alors que l’équipe n’avait pas besoin de ça…

« Je pense que pendant la première moitié de la saison, nous étions la meilleure équipe de la ligue. Je pensais que James jouait parfaitement au basket. Il était le meneur de jeu de l'équipe. Il continuait à scorer, mais il impliquait beaucoup plus les autres. Puis, en deuxième partie de saison, il a commencé à scorer plus et il essayait de scorer plus. J'ai trouvé que nous stagnions par moments et je pense que nous avons changé en tant qu’équipe ».