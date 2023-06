Pour des raisons personnelles, Monty Williams a failli s'éloigner des bancs NBA

On savait que Monty Williams avait repoussé une offre des Pistons, avant finalement d'accepter le plus gros contrat de l'histoire (78.5 millions de dollars sur six ans) pour un entraîneur. On sait désormais pourquoi l'ancien coach des Suns a eu besoin de ce temps. Sa femme a été touchée par un cancer pendant les playoffs. Avant de se relancer dans un projet, il a donc voulu s'assurer qu'elle était en bonne santé. Sinon, il aurait pris une année sabbatique pour rester près d'elle.

« Ça a joué un rôle important dans ma décision », souligne-t-il. « La patience dont ont fait preuve les Pistons m’a beaucoup appris. La raison pour laquelle j’en parle aujourd’hui n’est pas pour parler de ma famille, mais d’insister sur le fait que les femmes ont besoin d’un dépistage précoce. Nous avons fait faire des tests génétiques, puis des scanners, et nous avons découvert la maladie à un stade précoce, ce qui a peut-être sauvé la vie de ma femme et peut en sauver d’autres. »

Monty Williams va donc pouvoir se concentrer sur le terrain, avec un défi de taille : faire progresser les jeunes Pistons qui squattent les dernières places de la ligue depuis plusieurs années.

« On peut voir le talent de ce groupe et sa taille, mais ce qui m’impressionne le plus, ce sont les gars. Je ne pense pas avoir déjà vu une conférence de presse d’un coach à laquelle tous les joueurs assistent », se réjouit l'entraîneur. « C’est ce que je vois : de l’appétit, du désir. Ils le veulent tous. Si vous demandez s’il y a des similitudes avec les débuts à Phoenix, c’est ce qu’il y avait de semblable. Ces gars-là avaient faim, ils en voulaient. »