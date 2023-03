Portland sans Damian Lillard pour terminer la saison ?

A moins d'un miracle, les Blazers ne verront ni le "play-in", ni les playoffs pour la deuxième année consécutive. Malgré le retour de Damian Lillard à son meilleur niveau et le recrutement de Jerami Grant, Portland a déçu, et ce dimanche, l'équipe pointe à la 13e position de la conférence Ouest. Mathématiquement, le "play-in" est encore accessible avec un bilan de 32 victoires pour 41 défaites, mais les formations à la lutte possèdent un bilan équilibré, comme les Wolves, les Lakers et les Pelicans (37v-37d), et le pourcentage de chance des Blazers est quasi nul.

C'est sans doute pour cette raison que les dirigeants de Portland envisagent de se passer de leur joueur vedette pour le restant de la saison. Les Blazers ont encore neuf matches à jouer, et Lillard joue avec un problème au mollet droit depuis 15 jours. Il serrait les dents pour tenter d'accrocher ce "play-in", mais peine perdue, l'équipe a lâché prise par rapport à ses concurrents directs.

Pour les Blazers, il s'agit désormais de se concentrer sur le développement des jeunes, mais aussi sur la prochaine Draft. La franchise possède le 6e plus mauvais bilan de la NBA, et c'est l'espoir de sélectionner très haut lors de la prochaine Draft. Si les choses en restaient là, les Blazers auraient 9% de chance de choisir en premier, et donc de récupérer Victor Wembanyama. Rappelons que les trois plus mauvais bilans de la NBA, soit les Rockets, les Spurs et les Pistons, possèdent chacun 14% de chance de choisir en premier.