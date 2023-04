Podcast NBA Extra, épisode 2 : Les Knicks, une VRAIE équipe de Playoffs / L.A. Lakers, un coup à jouer ?

April 25, 2023 17:29 Un nouvel épisode du podcast NBA Extra est en ligne ! Dans ce deuxième épisode, Jacques Monclar, Mary Patrux et Nicolas Sarnak évoquent les Sixers et les Knicks à l'Est et s'émerveillent des perfs de LeBron dans ces Playoffs !