Plusieurs équipes surveillent Cameron Johnson

Transféré à Brooklyn dans le courant de saison, dans le cadre de l'échange autour de Kevin Durant, Cameron Johnson a réalisé une bonne deuxième partie d'exercice 2022/2023 avec 16.6 points de moyenne sous les couleurs des Nets. Il vient même d'être appelé par Team USA pour disputer la Coupe du monde cet été avec la sélection américaine.

Désormais libre, il dit se sentir bien à Brooklyn et les Nets espèrent qu'il va revenir. De plus, il ne veut pas être séparé de Mikal Bridges. « C’est mon jumeau », a-t-il récemment déclaré. « Je n’ai jamais joué un match de NBA sans lui. C’est avec lui que je suis entré dans la ligue et c’est de lui que je me suis rapproché. L’opportunité de continuer à jouer avec lui sera donc très importante. »

Il est donc fort probable que les deux camps trouvent un accord cet été pour continuer l'aventure ensemble. Surtout que les Nets auront le dernier mot pour égaler n'importe quelle offre d'une autre équipe, afin de conserver Cameron Johnson. Pour autant, l'ancien joueur des Suns ne devrait pas manquer de propositions puisque trois équipes auraient un œil sur lui : Houston, Indiana et Detroit.

On sait que les Rockets ont beaucoup d'argent à dépenser durant cette intersaison et que les Pacers veulent se renforcer également. Pour les Pistons, c'est sans doute l'arrivée sur le banc de Monty Williams, qui a coaché Johnson à Phoenix et apprécie son profil, qui relance l’intérêt de la franchise pour l'ailier-fort.