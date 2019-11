Plus de peur que de mal pour Noah

"Grave blessure" et "possible fin de carrière". Évoquant la situation du pivot tricolore, Brian Windhorst a été pour le moins alarmiste dans un podcast diffusé ce week-end. Mais à en croire ses explications, le journaliste d’ESPN a parlé trop vite. En atteste sa mise au point sur Twitter, lundi soir.

"J'ai mentionné que Joakim Noah avait été blessé au cours de l'été. Il a récupéré de la blessure, est de retour à l’entraînement et cherche à signer avec un prétendant au titre", a-t-il ainsi pris soin d'écrire au sujet de l’intérieur de 34 ans, sans club depuis la fin de son aventure aux Grizzlies, la saison dernière.

I want to make a clarification on something I said on the Hoop Collective Podcast. I mentioned Joakim Noah had suffered an injury over the summer. He has recovered from the injury and is back working out and looking to sign with a contender.