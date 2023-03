Plus de peur que de mal pour Kevin Durant

Comme Luka Doncic, Kevin Durant peut souffler ! Et les Suns avec. Les examens passés par l'ailier All-Star n'ont finalement révélé qu'une petite entorse de la cheville gauche, et son absence sera comprise entre deux et trois semaines. On devrait donc le revoir d'ici fin mars, et il pourra disputer la fin de la saison régulière.

Dans son communiqué, la franchise parle d'une réévaluation dans trois semaines, mais ESPN est donc plus optimiste avec un possible retour vers le 25 mars. Quoi qu'il en soit, c'est moins grave que prévu puisque les journaux locaux pensaient qu'il manquerait la fin de la saison régulière, voire même le début de la saison régulière.

Arrivé il y a un mois aux Suns, en provenance de Brooklyn, Durant n'a joué que trois matches sous ses nouvelles couleurs. Tous à l'extérieur, et tous gagnés. Trois victoires où il avait démontré qu'il n'avait rien perdu de son efficacité avec 26.7 points, 7.3 rebonds et 3.7 passes de moyenne, avec un impressionnant 69% aux tirs.

Quatrième à l'Ouest, Phoenix (37v-29d) peut encore terminer sur le podium, où l'on trouve Sacramento et Memphis (39v-26d) avec le même bilan. A priori, le break est fait avec les poursuivants : LA Clippers (35-33), Golden State (34-33) et Dallas (34-33).