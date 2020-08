Playoffs, faites vos jeux !

Conférence Est

Bucks - Magic (95% Bucks)



Selon l'indice de performance établi par ESPN, la série opposant la troupe de Giannis Antetokounmpo à la franchise hôte de la bulle sera la plus déséquilibrée du premier tour (dans les deux conférences).



Raptors - Nets (86% Raptors)



Il ne devrait pas y avoir photo non plus entre le champion et titre et Brooklyn, même si la très bonne tenue des Nets dans la bulle intrigue, avec l'inattendu Caris LeVert à la baguette.



Celtics - 76ers (71% Celtics)



Boston a globalement confirmé son rang de gros outsider, en battant notamment Toronto de plus de 20 points (après avoir mené de 40 unités). En face, si Joel Embiid revient, Ben Simmons restera absent.



Pacers - Heat (57% Heat)



Si les chances de titre sont plus élevées pour les Pacers, ils subissent paradoxalement le seul « upset » imaginé par ESPN, face à un Miami toujours aussi imprévisible. Les cotes de titre

1 - Bucks 300



2 - Raptors, Celtics 1 100



4 - Heat 3 500



5 - 76ers 5 000



6 - Pacers 15 000



7 - Magic 50 000



8 - Nets 100 000 Conférence Ouest

Lakers - Blazers (86% Lakers)



Même si Portland fait figure de petit épouvantail sur une excellente lancée, avec Damian Lillard en feu, la logique voudrait toujours que les Lakers ne connaissent pas de difficultés trop majeures.



Clippers - Mavericks (65% Clippers)



L'autre franchise de Los Angeles, emmenée par Kawhi Leonard et tant attendue également pour une finale de Conférence qui serait historique, doit contenir Dallas et Doncic sans trop de souci.



Nuggets - Jazz (51% Jazz)



Seul « upset » annoncé par ESPN, cette série s'annonce en tout cas comme la plus équilibrée et indécise, alors que le Jazz affiche pourtant la pire cote pour le titre dans cette conférence si concurrentielle.



Rockets - Thunder (66% Rockets)



James Harden sera privé de Russell Westbrook pour entamer la série face à l'ancienne franchise des deux stars de Houston, qui demeure néanmoins un assez solide favori. Les cotes pour le titre

1 - Lakers 200



2 - Clippers 300



3 - Rockets 1 200



4 - Nuggets 2 000



5 - Blazers 3 000



6 - Thunder 3 500



7 - Mavericks 4 000



8 - Jazz 7 500