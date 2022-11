Players Of The Week : De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton récompensés

Séparés en février dernier lorsque les Kings avaient décidé de récupérer Domantas Sabonis en provenance d'Indiana, De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton font partie des meilleurs meneurs de la nouvelle génération, et ils sont les lauréats, ensemble, des trophées de Player Of The Week. Récompensé pour la 3e fois de sa carrière, Fox a tourné cette semaine à 25 points et 8 passes à 60% aux tirs, avec trois victoires en trois matches. Candidat sérieux au All-Star Game, Fox est le leader de Kings qui restent sur six victoires de suite, et qui n'ont pas connu les playoffs depuis 2006 !

A l'Est, c'est donc son ancien coéquipier qui est récompensé. Meilleur passeur de la NBA avec 10.5 passes en moyenne, Haliburton s'est imposé comme le leader des Pacers, et lors des trois victoires de la semaine, il a tourné à 21 points, 11 passes et 4 rebonds de moyenne. C'est la première fois qu'il décroche ce trophée. Les deux anciens coéquipiers devancent dans les votes, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander à l'Ouest, et Bradley Bea, Darius Garland, Myles Turner et Franz Wagner à l'Est.