Phoenix vise le sommet

Quelle dernière journée ! Alors que cette saison régulière pas comme les autres, avec 72 matchs à disputer contre 82 en raison de la crise sanitaire, va prendre fin dimanche, il y a encore de nombreux enjeux. Comme l’identité de la dernière équipe directement qualifiée pour les play-offs à l’Ouest, avec un dernier billet à disputer entre les Blazers et les Lakers, ou l’ordre exact des formations engagées dans le play-in, sorte de barrage d’accession aux play-offs qui concernent les équipes de chaque conférence classées entre la 7e et la 10e place.



Et si les Sixers sont assurés de terminer à la première place à l’Est devant les Bucks, le suspense reste entier à l’Ouest entre le Jazz et les Suns. La franchise de l’Utah (51 victoires-20 défaites) a encore son destin les mains, et finira en tête en cas de succès dimanche contre des Kings déjà éliminés. Si Rudy Gobert et ses partenaires s’inclinent à Sacramento, les Suns (50-21) arracheront la première place s’ils s’imposent encore à San Antonio, chez le dernier qualifié pour le play-in.

Booker : "Chaque match compte"

Des Spurs déplumés qui ont enregistré une très sévère défaite face à cette même équipe de Phoenix samedi soir (103-140). Monty Williams, qui n’a pu retrouver son ancien entraîneur Gregg Popovich, parti assister à l’introduction de Tim Duncan au Hall of Fame, a même pu reposer ses principales forces vives, avec 26 minutes… et 27 points pour Devin Booker, comme pour Mikal Bridges (18 points), alors que Chris Paul (16 points et 10 passes) est resté 25 minutes sur le parquet.



Privés de DeAndre Ayton, les joueurs de l’Arizona n’auront jamais été menés contre des Spurs bien trop limités, pour qui Keldon Johnson et Gorgui Dieng ont chacun inscrit 18 points. "Notre principal objectif est de finir ici pour faire le boulot. On a de plus grands objectifs à atteindre et on s’y prépare. Donc chaque match compte", a déclaré Booker à l’issue de la rencontre. Qui espère bien offrir aux Suns le meilleur bilan de la NBA pour la première fois depuis 2005.