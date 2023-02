Phoenix pense aussi à Kevin Love

En pleine négociation avec les Cavaliers pour être libéré de la fin de son contrat, Kevin Love ne devrait pas manquer d'offres pour finir la saison. L'ancien champion NBA avait prouvé la saison passée, qu'il avait encore de beaux restes, et le Heat n'est pas la seule équipe intéressée par ses services.

Selon ESPN, les Suns sont aussi sur le coup, et comme le Heat, ils ont une place de libre dans leur effectif. Surtout, Phoenix a un vrai besoin sur le poste 4 après avoir transféré Cam Johnson et Dario Saric. Les finalistes 2021 ont déjà signé Terrence Ross pour renforcer le secteur extérieur, et Love viendrait compléter un effectif très compétitif, quasi favori pour le titre depuis le renfort de Kevin Durant.

Pour finir la saison, et tenter de retrouver les Finals, Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton n'ont jamais été aussi bien armés avec Kevin Durant donc, mais aussi TJ Warren, Cameron Payne, Landry Shamet ou encore Damion Lee. Après un gros tour d'air, les Suns sont remontés à la 5e place, et ils ne peuvent toujours pas compter sur Durant.

Pour Love, il y a sans doute plus d'affinités avec les Suns puisque James Jones, le GM de la franchise, est son ancien coéquipier aux Cavaliers, et il a joué avec Chris Paul et Kevin Durant au sein de Team USA.