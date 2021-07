Phoenix n'a plus qu'à renaître de ses cendres

Une fois seulement cette saison, Phoenix avait perdu trois matchs d'affilée. C'était en janvier, au début de la saison régulière (débutée en décembre), dont les deux premiers contre Denver au bout de dantesques prolongations. On était encore loin d'imaginer ce que Chris Paul et sa bande allaient devenir six mois plus tard... Sauf que la malheureuse passe de trois s'est donc réitérée dans la nuit de samedi à dimanche, face à Milwaukee, qui mène désormais les Finales 3-2 et n'est plus qu'à un succès du sacre. Le rêve est en passe de s'effondrer pour les magnifiques Suns, passés d'un avantage de seize points à la fin du premier quart-temps (37-21) vers un débours de quatorze longueurs en début de quatrième (94-108).



Ce qui ne les a pas empêchés d'avoir l'opportunité de reprendre l'avantage dans la dernière minute de la rencontre, rendant le scénario encore un peu plus cruel pour les dauphins du Jazz dans la conférence Ouest. Malgré tout, le coach Monty Williams essayait dès la fin de la partie d'analyser la situation aussi froidement que possible : "On doit gagner pour les remettre dans l'avion. Il faut que nous soyons déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que ça arrive." En effet, si les Suns remportent le match 6 à Milwaukee dans la nuit de mardi à mercredi, le duel décisif aurait à nouveau lieu à Phoenix, qui a donc perdu l'avantage du terrain avec cette défaite. Et pourtant, Devin Booker est devenu le premier joueur de l'histoire à enchaîner deux prestations à 40 points en Finales (42 puis 40)...



"Nous devons nous remobiliser et apprendre de ce match, confirme Chris Paul. Mais il est terminé désormais, on doit être prêts pour le match 6." C'est la deuxième fois seulement des playoffs que les Suns sont menés, depuis le 2-1 en faveur des Lakers au premier tour. Après ça, ils avaient enchaîné neuf victoires consécutives pour renverser les champions en titre, "sweeper" Denver puis mener 2-0 devant les Clippers, finalement éliminés 4-2. "On devient l'équipe désespérée, j'aime ça", assure Deandre Ayton, qui se rassure comme il peut. Il le faut bien pour tenter d'inverser le momentum : aucune équipe n'était passée de 2-0 à 3-2 en Finales depuis les Mavericks face au Heat en 2006 (4-2 pour Miami).