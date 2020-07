Philadelphie, un confinement qui a tout changé

Avec le confinement, certaines remises en question ont eu lieu. En NBA, c'est Philadelphie qui a réfléchi sur son rôle à jouer dans la Grande Ligue. Et les Sixers semblent avoir pris conscience que l'heure était venue de confirmer leur potentiel. Dans une interview accordée à CBS Philly, Chris Heck, le président de la franchise, a tenu un discours ambitieux. « Si on arrive à mettre les choses en place, cet été peut devenir inoubliable pour de nombreuses raisons. » Le ton est donné. Pendant tant d'années, Phila avait pour leitmotiv « Trust the Process ». Pour les mois à venir, on dirait que les hommes de Brett Brown ont opté pour « Trust the Bubble ».



Tout est sur le point de changer dans une franchise qui veut plus que jamais gagner. Joel Embiid, le franchise player, a aussi fait son auto-critique. Et désormais, il compte montrer l'exemple. Le Camerounais veut s'affirmer comme le leader offensif de son équipe. Il l'a annoncé en conférence de presse. « Je sais que je suis prêt à porter l'équipe.» Une réelle évolution pour une formation qui n'a pas toujours su trouver son rythme en attaque. Pour y parvenir, de nombreux changements pourraient avoir lieu. D'un ballon plus présent dans les mains du pivot à un meneur décalé à l'intérieur. C'est en effet l'étonnant système travaillé dans la bulle par les 76ers : un cinq où Ben Simmons évolue au poste d'ailier fort. Une énorme remise en cause !

Chez les Sixers, un esprit reposé et un corps affûté



L'habituel meneur est très efficace au rebond et réticent à shooter derrière la ligne à 3 points. Sans introspection pour franchir ce cap, le joueur de 23 ans pourrait profiter de ce repositionnement pour des séquences de small ball intéressantes. A la mène ou à l'intérieur, l'Australien fera son grand retour sur les parquets NBA à la reprise de la saison. Touché au dos fin février, il aurait manqué plus d'un mois de saison régulière sans la suspension du championnat. Il n'est pas le seul à avoir profité du confinement sur le plan physique. Embiid a récupéré de son épaule douloureuse et Al Horford a économisé ses genoux.



Tous les voyants sont au vert à la veille d'affronter le Magic, les Pacers, Spurs, Wizards, Trail Blazers, Suns, Raptors et les Rockets. Pour ces matchs, Ryan Broekhoff est venu renforcer l'effectif. L'ailier était sans contrat depuis qu'il a été coupé par Dallas en février. Il complète une formation talentueuse et ambitieuse. Après avoir utilisé le confinement pour faire le point mentalement et physiquement, les Sixers vont devoir exploiter la bulle établie à Orlando pour remplir leurs objectifs.

"Les 76ers et Bucks jouent très gros à Orlando"