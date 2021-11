Philadelphie : Simmons vers Boston ?

Et si Ben Simmons atterrissait chez les Celtics ? A en croire les dernières rumeurs concernant ce feuilleton qui tient en haleine la NBA depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison, le meneur australien des Sixers pourrait finalement poser ses valises du côté de Boston. A en croire The Athletic, les rumeurs les plus fraîches au sujet du comportement du joueur du côté de Phily n'aurait pas refroidi pour autant les C's. Ces derniers seraient même entrés récemment en discussion avec la franchise de Philadelphie pour la sonder sur un éventuel trade de son All-Star alors que ce dernier a encore été amendé il y a quelques jours pour avoir refusé de voir les psychologue de l'équipe chère à Joel Embiid alors qu'il continue d'expliquer qu'il n'est pas "prêt mentalement" à rejouer. Plus exactement, toujours d'après les informations de The Athletic, Simmons aurait dévoilé à ses employeurs le nom des psys qu'il consulte, mais sans que les psychologues en question ne puissent confirmer l'information ni en dire davantage, en raison du secret médical. Une chose est sûre : le clash entamé depuis la reprise par l'Australien pour quitter la Pennsylvanie se poursuit.

Le dilemme Jaylen Brown...

Et alors que le calme semblait un temps revenu, les relations seraient de nouveau glaciales entre les deux camps. Cela devrait d'ailleurs perdurer jusqu'à ce que le vilain petit canard soit transféré, à Boston ou ailleurs. Le problème pour ces Sixers toujours aussi décidés à trouver une solution pour ne plus que Simmons fasse partie de l'effectif, c'est que Phily souhaiterait que Jaylen Brown fasse partie du deal. Or, à ce jour, les Celtics ne seraient pas du tout enclin à laisser filer leur autre superstar avec Jayson Tatum en dépit de l'incompatibilité par moment dans le jeu entre ces deux joueurs connus pour marquer beaucoup de points et affoler leurs stats individuelles mais beaucoup moins pour leurs qualités en matière d'altruisme. Toujours est-il que s'il venait en tête de Boston de se séparer de Brown pour récupérer Simmons en échange, Philadelphie ne dirait pas non. En attendant, le feuilleton continue...