Pelicans: Williamson touché au genou

Les New Orleans Pelicans ne prendront aucun risque avec Zion Williamson. Le prodige sélectionné en première position de la Draft 2019 a été sorti dès la première mi-temps du match de Summer League entre la franchise de Louisiane et les New York Knicks, vendredi, à Las Vegas. Dans cette rencontre, finalement arrêtée en raison de secousses sismiques, Williamson s'est légèrement blessé au genou sur un contact et n'est plus revenu sur le parquet. Avant cela, il était parvenu à inscrire 11 points en 9 minutes et s'était signalé par une action impressionnante devant l'ailier des Knicks Kevin Knox.

Zion Williamson is not returning tonight due to a knee issue. Appears he was working on it at halftime pic.twitter.com/Gf8NcbN9I4 — Rob Lopez (@r0bato) 6 juillet 2019