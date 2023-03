Paul George, un « lieutenant » épanoui

« Dans mes premières années à Indiana, j’étais dans cette optique. C’est ce que je voulais. » Lorsqu’il évoluait aux Pacers, Paul George voulait être le joueur n°1 de son équipe. Cela a été le cas pendant plusieurs années durant lesquelles il a commencé à s’établir comme une superstar de cette ligue, en commençant sa collection d’invitations au match des étoiles.

« On veut être le leader, que tout tourne autour de vous, se souvient-il. J’étais dans ce mode. Mais après des années de blessures et en voyant comment la ligue évoluait, je me suis dit que je ne pouvais pas le faire tout seul. Donc comment puis-je me mettre au service d’une équipe ? » Et c’est ainsi qu’il a décidé par la suite de rejoindre Russell Westbrook au Thunder.

« Je ne savais pas où j’allais atterrir en quittant Indiana, se rappelle-t-il. Je suis arrivé à Oklahoma City, où il y avait une superstar, un MVP, avec Russell Westbrook. Par conséquent, ce rôle était différent pour moi. Comment l’aider ? J’avais l’impression que ma place était là. Je ne devais plus me mentir à moi-même : pour gagner, je ne devais pas être la superstar. Je le peux, je sais marquer et prendre le contrôle des matches comme les meilleurs, mais mon jeu ne doit pas être celui-là si je veux gagner le titre. Je l’ai appris et j’ai évolué à mon meilleur niveau en étant le lieutenant de Westbrook. »

Un statut dont il bénéficie encore aujourd’hui aux Clippers, en étant le lieutenant de Kawhi Leonard.