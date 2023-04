Paul George reprend en douceur

Dimanche, les Clippers se rendent à Phoenix pour le début des playoffs, et malheureusement, ils seront privés de Paul George pour répondre à Devin Booker et Kevin Durant. Touché au genou face au Thunder, il y a trois semaines, l'arrière-ailier des Clippers n'a toujours pas reçu le feu vert du staff médical, et il se contente pour l'instant d'effectuer des exercices de tirs.

« C’est encourageant. Quand on voit le sale coup qu’il a reçu, ça aurait pu être bien pire. Ça fait du bien de le voir commencer à faire certaines choses, à se sentir mieux, parce que ce n'est jamais plaisant de voir un joueur se blesser », a commenté Tyronn Lue. Pour le coach des Clippers, il est inutile, voire dangereux, d'accélérer le retour au jeu de Paul George, et c'est donc le staff médical qui aura le dernier mot. « On a l’un des meilleurs staffs médicaux de la ligue, et on ne fera clairement rien qui serait susceptible de le blesser davantage. Même s’il force pour revenir, on ne le laissera pas y aller si ce n'est pas le bon moment. Parce qu’on ne peut pas le laisser se blesser et aggraver son cas. Quand il reviendra, on devra s’assurer qu’il soit proche des 100% pour qu’il ne se blesse pas davantage », prévient Tyronn Lue. Pour affronter les Suns, les Clippers devront donc s'appuyer sur le duo Westbrook-Leonard pour faire la différence mais aussi Norman Powell, venu rapidement à son meilleur niveau après avoir soigné son épaule. En attendant le retour de George, les Clippers attendent beaucoup de lui.