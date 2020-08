Paul George : "J’étais un peu en dépression"

Il était méconnaissable.

Et moqué, notamment en raison de son surnom ("Playoff P").

Depuis ses 27 points en ouverture de cette série du premier tour des play-offs de la conférence Ouest

face aux

Mavericks

, Paul George était aux abonnés absents. Surtout offensivement

, avec un shoot totalement en berne

.

Avec 23,5% au tir (20% à 3 points), puis 18,8% (12,5% à 3 points) et 21,4% (14,3% à 3 points

)

, il était complètement passé au travers lors des trois matchs suivants. Ce qui avait grandement aidé les Texans, portés par Luka

Doncic

, à revenir à égalité (2-2) av

ant le cinquième match de mardi soir.

. @Yg_Trece posted 35 points, hitting 12 of his 18 shots, including four threes in the win.

Et il s’est totalement réveillé, terminant même meilleur

marqueur

du match

. Avec 35 points, à 12/18

(66,7%, et 4/8 à 3 points), assortis de 3 rebonds et 2 passes, il devance

Kawhi

Leonard, égal à lui-même (32 points, 7 rebonds et 4 pas

ses

) et a donc sorti le match que tous les Clippers attendaient.

Des Californiens

finalement très larges vainqueurs (154-111) et

qui savent qu’ils auront

besoin d’un "PG"

de haut niveau pour voir loin dans ces play-offs

.

A l’issue de la rencontre, George est revenu sur cette période difficile

. Expliquant notamment à quel point cette vie dans la bulle du Disney World d’Orlando, où la saison a redémarré fin juillet, lui pesait.

“The bubble got the best of me. … I was just in a bad place. I found my way. I’m back.”



—Paul George on his struggles in the last few games pic.twitter.com/PmegD7zU1d