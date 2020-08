Paul George : "Je ne suis pas James Harden"

L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Où elle a beaucoup amusé. Une séquence tirée du deuxième match de la série du premier tour des play-offs entre les Clippers et les Mavericks qui montre Paul George manquer complètement un tir à 3 point s. Un airball qui fait soupirer l’ancien du Thunder , alors que Kawhi Leonard, plus impassible que jamais sur le banc, a le regard dans le vide. C’était mercredi soir et, malgré un double-double (14 points et 10 rebonds ), il avait terminé avec un taux de réussite plus que suspect (4/17 soit 23,5% au tir , et 2/10, soit 20% à 3 points) . Et les Californiens s’étaient finalement inclinés face aux Texans (114-127), qui avaient donc égalisé à une victoire partout.



Vendredi, "PG" a de nouveau connu une soirée compliquée. Car s’il a cette fois approché le triple-double (11 points, 9 rebonds et 7 passes), il a encore eu plus de mal à trouver la cible, avec un 3/16 au tir (18,8%) et un piteux 1/8 à 3 points. Heureusement, Kawhi Leonard était là, et le MVP des dernières Finales a compilé 36 points, 9 rebonds et 8 passes pour permettre aux Cl ippers de s’imposer 130-122 et de reprendre le contrôle de la série. "Il m’a porté ce soir, comme tout le monde. Il a pris le contrôle du match et il l’a gagné pour nous", appréciait ensuite George , interrogé sur son compère, auteur de 100 points en trois matchs et véritable moteur de cette équipe.

Leonard : "On est derrière lui"

" Ça va, il va bien, a pour sa part réagi Leonard, questionné sur le manque de réussite de George. Et puis tout va recommencer au quatrième match. Tu peux tirer à 100% à 3 points sur deux, trois matchs, et cela ne signifie pas que ça va continuer après. Tout repart à zéro. C’est les play-offs. Et puis c’est un joueur qui a confiance en lui, il va retourner ça. On est de rrière lui." Reste que si les Clippers, candidats déclarés au titre, veulent aller loin, et atteindre pour la première fois de leur histoire la finale de la conférence Ouest, il faudra un "PG" plus décisif.



"Je ne suis pas James Harden, s’est-il encore justifié . Je ne fais pas que shooter et marquer. Je suis fier d e pouvoir me montrer utile des deux côtés du terrain. Mais il y aura des soirs comme ça où je n’arrive pas à rentrer un tir. Et je ne peux laisser ça affecter mon jeu . Et je pense que les gens se soucient trop de ce que les autres pensent. Je suis Paul George, je suis comme je suis et je n’ai envie d’être personne d’autr e." Il sera néanmoins attendu au tournant lors du quatrième match, lui qui n’a plus dépassé le premier tour des play-offs depuis 2014.