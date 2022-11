Paul George et Kevin Durant joueurs de la semaine

Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé ses trophées de “Joueurs de la semaine”, et, cette fois, ce sont sans grande surprise Paul George et Kevin Durant qui ont été honorés. Ils ont été préférés à Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Desmond Bane, Donovan Mitchell, Jrue Holiday, De'Aaron Fox, Lauri Markkanen, Dejounte Murray ou Paolo Banchero.

Après des débuts délicats, et alors que les Clippers souffraient avec un Kawhi Leonard bloqué à l’infirmerie, Paul George a tourné à 32.3 points, 5.8 rebonds, 5.8 passes et 2.3 interceptions de moyenne, à 56% aux tirs, 45% à 3-pts et 82% aux lancers-francs. De quoi permettre aux Clippers de remporter trois victoires en quatre matchs…

De l'autre côté, malgré les problèmes extra-sportifs de Brooklyn, "KD" a également mené les Nets vers un bilan de trois victoires en quatre matchs. Affichant des statistiques de 30.8 points, 8.8 rebonds, 6.5 passes et 1.8 contre par rencontre, à 53% aux tirs, 37% à 3-pts et 100% aux lancers-francs.