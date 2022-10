Paul George dans un rôle de lieutenant de Kawhi Leonard

Les Clippers ne devraient pas avoir de problèmes de hiérarchie cette saison entre Paul George et Kawhi Leonard. Le premier a en effet officiellement expliqué qu'il allait enfiler le costume de lieutenant du second, double champion NBA et double MVP des Finals (2014 et 2019).

« Kawhi est le numéro un et ça me va totalement », assure l'ancien d'Indiana et d'Oklahoma City. « J’essaie d’être complémentaire, pour le soulager. On parle de Kawhi et moi comme d’un duo à égalité, d’un 1A et 1B, mais je le dis publiquement : je suis le numéro 2. Donc il n’y a pas de débat, ni d’ego dans cette affaire. »

Néanmoins, George ne sera pas un lieutenant comme les autres puisqu'il a été plusieurs fois All-Star et il fait partie, quand il n'est pas gêné par les blessures, des meilleurs joueurs de la ligue. Il l'a prouvé pendant de nombreuses années : le joueur de Los Angeles est capable de réaliser d'énormes performances.

« Ceci étant dit, je crois en mon talent et en ce que je sais faire", poursuit-il. "Mon travail, c’est de rendre les autres meilleurs. C’est ce que j’essaie de faire, en créant ou en étant agressif. On ira loin si tout le monde connait son rôle et sait ce qu’il peut apporter. »