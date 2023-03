Paul George blessé, Tyronn Lue positive

Vu les images, tout le monde pouvait s’attendre à une très grave blessure. Il y a quelques jours, Paul George s’est blessé au genou après un choc avec Luguentz Dort. Spectaculaires, les images de ce choc vont finalement se traduire par une durée d’indisponibilité du joueur des Clippers moins importante qu’imaginé. Victime d’une entorse du genou, l’ailier de Los Angeles a évité le pire et son état de santé sera réévalué dans deux à trois semaines.

« Je pense qu’on est dans le meilleur scénario possible par rapport à ce qu’on pouvait imaginer », se permet ainsi de positiver le coach des Clippers. Avant d’ajouter : « On est impatient d’arriver à ces deux ou trois semaines. »

Sachant que la saison des Californiens se termine le 9 avril, il y a donc peu de chances que « PG » rejoue dans le contexte de la saison régulière. Actuellement 5e à l’Ouest, les Clippers ne sont pas à l’abri de griller quelques cartouches en route et de retomber un peu plus bas au classement, et ainsi de devoir passer par le « play-in » pour se qualifier.

Ces différents scénarios se joueront dans tous les cas en l’absence de Paul George. « Il est déçu, évidemment. Il n’a pas le moral. Mais on pouvait s’y attendre quand ça intervient en fin de saison et qu’on veut aider son équipe. On va le soutenir à 100% », affiche Tyronn Lue.