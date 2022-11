Patrick Beverley suspendu trois matchs par la NBA

On ne s’attendait pas à une telle sanction. Agacé par le comportement de Deandre Ayton, qui était venu chambrer Austin Reaves, à terre suite à une grosse faute de Devin Booker, Patrick Beverley avait été fidèle à sa réputation, fonçant dans le dos du pivot des Suns…

Après la rencontre, Devin Booker avait publiquement rabroué le meneur des Lakers, en déclarant dans son interview d’après-match qu’il devrait arrêter de pousser les gens par derrière et plutôt les pousser par devant.

La NBA n’a pas non plus aimé puisqu’elle vient d’annoncer que Patrick Beverley était suspendu pour trois matchs, sans salaire, pour son geste. Une sanction très lourde pour une poussette qui n’a eu aucune conséquence physique, mais la ligue punit l’attitude générale du meneur, et sa réputation de “bad guy » qu’il traîne depuis des années.

L’ancien des Rockets, des Clippers et des Wolves va en tout cas perdre près de 270 000 dollars mais il y était préparé. Car Patrick Beverley avait expliqué qu’il était prêt à toutes les punitions, si c’est la conséquence pour protéger ses coéquipiers.