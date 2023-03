Patrick Beverley s'est bien amusé face aux Lakers

Moins de deux mois après avoir été transféré par les Lakers au Magic, Patrick Beverley était de retour dimanche soir à la Crypto.com Arena. C'était sous le maillot des Bulls, la franchise de sa ville natale, et il a joué un vilain tour à ses anciens coéquipiers puisque Chicago a fait tomber les Lakers avec 10 points, 5 passes et 4 rebonds de son nouveau meneur de jeu.

Impayable, Beverley s'est même permis en fin de match de se moquer de LeBron James. Après un "hook shot" sur la tête de son ancien coéquipier, Beverley lui a fait comprendre qu'il était "trop petit" pour défendre sur lui. "Je le fais avec tout le monde ! Je prends simplement du plaisir. On n'est pas des ouvriers du bâtiment. On n'est pas des gars qui se lèvent à 4 heures du matin. On est des basketteurs professionnels, et il n'y a que du plaisir là-dedans. C'est ce que j'essaie de faire."

Depuis que Beverley est arrivé, Chicago a retrouvé le Top 10 de sa conférence avec 10 victoires en 5 matches, et Billy Donovan explique ce qui a changé depuis son arrivée. "C'est quelqu'un de très, très franc et de direct" confie le coach des Bulls. "Je pense qu'on a besoin de ça dans un vestiaire. On a besoin d'avoir des discussions difficiles. On a besoin de parler et de communiquer, et je pense que ça ne lui fait pas peur. Mais il ne le fait pas de manière négative ou en se plaignant. Il voit ce qu'il y a de mieux dans chaque joueur, et il essaie de faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est toujours à bloc. Avec lui, le volume est toujours au max, et de manière positive. J'adore ça !"