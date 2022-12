Patrick Beverley, le chambreur ridicule face à Chris Paul

Patrick Beverley n’aime pas Chris Paul. Il faut dire que ce dernier est capable de sales coups, souvent en douce. Il y a quelques mois, l’actuel meneur des Wolves avait aussi affirmé que son homologue était un « plot défensif »…

Lors du dernier match entre les Lakers et les Suns, Patrick Beverley s’est donc encore moqué de Chris Paul en mimant le fait que ce dernier était trop petit pour le contenir. Sauf que Phoenix mettait à ce moment du match une grosse fessée à Los Angeles (+26) et que Chris Paul donnait une leçon à son adversaire direct.

"On ne peut pas faire attention à ce genre de trucs" éludait Chris Paul. "Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas lui qui a inventé ça. Mais mec, contente-toi de jouer au basket".

Car entre l'écart au score et l'écart au niveau des stats (28 points, 8 passes et 0 perte de balle pour Chris Paul contre 9 points, 3 passes et 3 pertes de balle pour Patrick Beverley), ce "trashtalking" semblait bien ridicule.

"Pat, c'est Pat" a répondu Darvin Ham, son coach. "Ses émotions sont à fleur de peau. Tout le monde est un peu tendu sur les célébrations des gars. Evidemment, il y a des questions de fairplay, et il faut être respectueux de l'adversaire. Je comprends ça. Mais c'est généralement le cas. Et puis je ne veux pas que la ligue devienne un lieu où l'enthousiasme naturel est banni".

Entre enthousiasme naturel et ridicule, il n’y a donc qu’une ligne très fine…